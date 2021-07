Intempéries : les pluies hors norme ne sont pas encore derrière nous, le point complet

La Province de Liège est placée en alerte rouge par l’IRM jusqu'à 2h la nuit prochaine (de mercredi à jeudi), soit le niveau le plus élevé prévu par l'échelle utilisée par l'Institut Royal Météorologique : 4 sur 4 ! Un chiffre clair : la dernière fois que c’est arrivé (tout le pays était d’ailleurs en rouge à l’exception de la province de Luxembourg en orange), c’était le 13 novembre … 2010 ! Les provinces de Namur, Luxembourg et Limbourg restent, elles, en orange. Les Brabants, Bruxelles, le Hainaut et Anvers sont toujours placé en alerte jaune. Pour l'IRM : "Des dégâts répandus dus à l’eau touchent déjà la province et nous prévoyons encore des précipitations abondantes aggravant les problèmes. Prenez des mesures afin d’assurer votre sécurité ainsi que celle des autres, et, si possible, protéger vos biens personnels. Suivez scrupuleusement les conseils des autorités compétentes."

Une situation hors norme mais attendue

4 images © Météonews

Comme c'était prévu depuis plusieurs jours maintenant, la situation météorologique de cette journée est particulièrement compliquée. De nombreux cours d'eau menacent de sortir de leur lit et certains l'ont déjà fait, provoquant de nombreuses coulées de boue. De fortes pluies se sont déjà abattues sur nos régions et si les Flandres, le Hainaut ou Bruxelles ont été relativement épargnées, le Brabant Wallon ainsi que les provinces de Liège et Namur sont particulièrement impactées. Les cumuls déjà enregistré à 8h ce matin sont impressionnants : 65mm dans la région de Wellin, 64mm pour le plateau de Herve, 41mm pour Grez-Doiceau …

Un coup d'œil sur l'animation radar

Intempéries : des pluies hors norme, l'image radar - 14/07/2021 La Province de Liège est placée en alerte rouge par l’IRM jusqu'à 2h la nuit prochaine (de mercredi à jeudi), soit le niveau le plus élevé prévu par l'échelle utilisée par l'Institut Royal Météorologique : 4 sur 4 ! Un chiffre clair : la dernière fois que c’est arrivé (tout le pays était d’ailleurs en rouge à l’exception de la province de Luxembourg en orange), c’était le 13 novembre … 2010 ! Les provinces de Namur, Luxembourg et Limbourg restent, elles, en orange. Les Brabants, Bruxelles, le Hainaut et Anvers sont toujours placé en alerte jaune.

Comme on peut le voir sur cette animation radar, une zone de pluie s'enroule sur l'est de nos régions et depuis hier, nous subissons de fortes pluies qui reviennent sur notre pays en provenance d'Allemagne. Le système est quasiment stationnaire, ce qui provoque ces cumuls de pluie hors norme. Malheureusement pour nous, la situation ne va s'améliorer que très lentement. On peut espérer retrouver un temps sec, mais pas avant jeudi soir ou vendredi matin.

A quoi s'attendre dans les prochaines heures ?

© MétéoNews Ce n’est pas terminé, on est à la moitié de l’épisode, cela risque de s’aggraver. Concrètement : 08h à 20h : 45mm sur les Hautes-Fagnes , entre 20 et 40mm sur le sud du Sillon Sambre et Meuse et de 0 à 5 mm du littoral vers l’ouest de Bruxelles

20h à 02h00 : 20mm en plus (! ) sur la moitié Est du pays

Demain matin : encore une quinzaine de mm "partout" en matinée Comme les sols sont déjà à saturation, tout ce qui va tomber, va faire déborder les cours d’eau. Plusieurs cours d’eau ont été placé en alerte de crue : c'est le cas de la Vesdre, de Lhomme, de l'Eau Blanche et de l'Eau D'heure. Parmi ces cours d'eau où la situation devient critique, on peut pointer la Hoegne qui est montée de près de 2 mètres entre hier 20h et ce mercredi 12h ou la Vesdre qui a grimpé de 3 mètres au niveau de Chaudfontaine comme on peut le constater sur le site de la Direction Générale opération ale de la Mobilité et des Voies Hydrauliques. Pour être encore plus précis : la hauteur de plein bord (la limite avant la sortie du lit d'un cours d'eau) de la Hoegne est de 1,98m et nous sommes actuellement à près de 2.71m, pour la Vesdre le plein bord est fixé à 2.91m (à Chaudfontaine) et l'eau est actuellement donnée à 3.95m. Dans les deux cas, l'eau monte encore à l'heure d'écrire ces lignes... Le Wayai est également particulièrement impacté, cet affluent de la Hoegne cause d'ailleurs de gros problèmes dans la région de Spa :

???? Des inondations touchent Spa en Belgique et des quantités de pluie spectaculaires sont encore attendues ! La province de Liège a été placée en alerte ROUGE ! ???? (via @InfoMeteoBel) pic.twitter.com/ibnAWKsu8x — Météo Express (@MeteoExpress) July 14, 2021

Prochaines 24 heures (en litres/m²)

Comme vous pouvez le voir sur l'animation radar ci-dessus (qui donne une représentation de la situation durant les 24h prochaines heures), cette perturbation va stagner sur notre pays, ce qui explique les cumuls de pluie attendues durant la fin de cette journée et une bonne partie de celle de demain, jeudi !

4 images Quantité de pluie attendue entre 11h ce mercredi et 11h jeudi © ECMWF Meteonews

Météo 12h50 (195/365) - 14/07/2021 Tout au long de la journée, retrouvez les prévisions météorologiques nationales et les bons conseils pour ne pas être surpris par le temps.

Vos images