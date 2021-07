Intempéries : le point au lever du jour, que disent les derniers modèles ?

La situation était telle dans le sud du pays hier que la SNCB a communiqué que l'ensemble de la circulation ferroviaire était interrompue en-dessous de Charleroi - Namur - Liège et entre ces gares et ce jusqu'à nouvel ordre.

Ce matin, on peut enfin parler d’accalmie météo même si, sur l’est, il tombera encore quelques averses ou faibles pluies jusqu’à midi, mais les quantités deviendront progressivement anecdotiques.

Côté couleur du ciel, un ciel gris voire bouché sur l’Est du pays avec les dernières précipitations (surtout avant 9h) sur les provinces de Liège et de Luxembourg, cessant définitivement pour midi (1 à 5 mm tout au plus entre 5h et 12h). Le plus gros des précipitations (8 à 12mm) se concentrera sur une bande allant de Namur à Hasselt.

Ailleurs, temps sec sous les nuages avec toutefois des éclaircies possibles à l’Ouest. Après-midi, temps sec et souvent nuageux, parfois encore bien encombré sur l’Est mais le ciel pourra se faire plus variable et lumineux des deux Brabants à la côte. Températures encore fraîches mais en très légère hausse par rapport aux jours précédents : 16 à 17°C sur les reliefs, 18°C en bord de mer et 21 à 22°C partout ailleurs, le vent de nord restera faible.