Intempéries : le point à la mi-journée, retour à un temps plus calme

La situation était telle dans le sud du pays hier que la SNCB a communiqué que l'ensemble de la circulation ferroviaire était interrompue en-dessous de Charleroi - Namur - Liège et entre ces gares et ce jusqu'à nouvel ordre.

Ailleurs, du côté de Liège notamment, temps sec et souvent nuageux, parfois encore bien encombré sur l’Est mais le ciel pourra se faire plus variable et lumineux des deux Brabants à la côte . Températures encore fraîches mais en très légère hausse par rapport aux jours précédents : 16 à 17°C sur les reliefs, 18°C en bord de mer et 21 à 22°C partout ailleurs, le vent de nord restera faible.

Quelques ondées venues des Pays-Bas sont encore au programme en ce début d'après-midi, elles ne sont pas "violentes", 1 ou 2 mm en cumuls tout au plus, mais cela retardera l'arrivée du temps totalement sec. Elles s'attarderont sur le centre, du côté de Bruxelles, entre 12h et 14h.

Demain samedi, temps sec et calme avec sans doute pas mal de bancs de nuages bas assez nombreux. Ailleurs, notamment sur l’ouest et vers la Côte ainsi que sur le centre, de belles éclaircies ou soleil possible. En cours de journée, les éclaircies progresseront vers toutes les régions. Du coup, les températures vont remonter de manière assez sensible : 20 à 24 ou 25°C. On peut ajouter un degré de plus pour dimanche avec en matinée encore pas mal de nuages mais davantage de soleil l’après-midi. La tendance pour le début de semaine prochaine (de lundi à mercredi au moins) : prolongation de ce temps sec avec températures de saison, matinées parfois fort nuageuses mais de belles éclaircies ensuite !