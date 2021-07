Intempéries et inondations : quel bilan météorologique en tirer ?

Cela n'aura échappé à personne, la semaine dernière fut particulièrement éprouvante pour de nombreux Belges dont les maisons ont été dévastées par les intempéries hors-normes qui ont frappé le pays. On revient avec vous sur le déroulé météorologique de ces événements afin de les comprendre un peu mieux.

Les prémices

Dès le week-end et la journée de lundi, nos équipes vous alertaient qu'une zone de pluie remontant de France allait stagner sur le territoire, et particulièrement sur le sud-est du Royaume, et que certains cours d'eau risquaient donc de passer en pré-alerte de crue. Le risque d'inondations était déjà pointé du doigt et on évoquait, pour la seule journée de mardi, des cumuls de pluie sur 24h qui pourraient atteindre 5 à 15 litres d’eau par m² sur l’ouest du pays (là où les pluies les plus faibles étaient attendues) et de 20 à localement 60 l/m² sur les autres régions. La situation des jours suivants étaient déjà envisagées : "Sur ces 3 jours, les dernières prévisions estiment que nous recevrons la même quantité de pluie que sur un mois entier."

Le mardi 13 juillet

Le mercredi 14 juillet

5 images Cumuls de pluie enregistrés entre le 13 et le 14 juillet (de 8h à 8h) © Meteonews

Les pluies conséquentes débutent et les cumuls observés entre le 13 et le 14 juillet sont déjà conséquentes : on atteint déjà les 42mm du côté de Virton, on s'en approche à Spa et 50mm sont déjà relevés dans la région de Bouillon. Ce mercredi 14 juillet deviendra sans doute une journée "historique". La Province de Liège est placée en alerte rouge par l’IRM jusqu'à 2h la nuit suivante (soit la nuit de mercredi à jeudi). Il s'agit tout simplement du niveau le plus élevé prévu sur l'échelle utilisée par l'Institut Royal Météorologique. La dernière fois que l'IRM avait émis une alerte de cet ordre (tout le pays était d’ailleurs en rouge à l’exception de la province de Luxembourg en orange), c’était le 13 novembre … 2010 ! De nombreux cours d'eau menaçaient alors de sortir de leur lit et certains l'avaient déjà fait, provoquant de nombreuses coulées de boue. La situation météorologique devient alors extrêmement claire : une zone d'air humide et instable s'est enroulée autour d'une dépression (la fameuse "goutte froide" dont nous parlions plus tôt). En somme et pour être concret: la zone pluvieuse placée juste au-dessus de notre pays "tourne" (voir l'image radar ci-dessous) en quelque sorte sur elle-même. Comme l'explique Sébastien Doutreloup, du Laboratoire de Climatologie de l'Uliège, une zone pluvieuse nous aborde habituellement de manière "frontale" : voyez une "latte" (on parle bien d'une latte à tracer!) qui passerait sur le pays sur sa largeur. Dans ce cas, les pluies sont réparties sur une bande plus ou moins large mais peu épaisse et passe "en une fois" (une heure ou deux). Lors de l’épisode particulier de la semaine passée, c'est plutôt comme si la Belgique avait été touchée par la même latte sur sa longueur plutôt que sa largeur (une bande fine mais très longue): les pluies sont donc restées cantonnées sur une zone plus réduite (l'est et le sud-est du territoire en l'occurrence) mais durant une plus longue durée (un peu plus de 48h) ce qui a déversé des torrents d'eau sur la Belgique.

Intempéries : des pluies hors norme, l'image radar - 14/07/2021 La Province de Liège est placée en alerte rouge par l’IRM jusqu'à 2h la nuit prochaine (de mercredi à jeudi), soit le niveau le plus élevé prévu par l'échelle utilisée par l'Institut Royal Météorologique : 4 sur 4 ! Un chiffre clair : la dernière fois que c’est arrivé (tout le pays était d’ailleurs en rouge à l’exception de la province de Luxembourg en orange), c’était le 13 novembre … 2010 ! Les provinces de Namur, Luxembourg et Limbourg restent, elles, en orange. Les Brabants, Bruxelles, le Hainaut et Anvers sont toujours placé en alerte jaune.

Deux choses sont encore à pointer à ce moment précis : le blocage anticyclonique que subit la Belgique ... et le rôle du relief ! Concernant la situation complètement figée qui nous a occupé pendant pas moins de 54h, l'explication est relativement simple et tient en un mot : anticyclone ! En effet, un anticyclone (qui nous permet pour l'instant de bénéficier d'un temps relativement ensoleillé) empêchait le flux d'ouest de jouer son rôle alors que c'est normalement ce flux qui permet aux perturbations de passer rapidement sur notre territoire. D'un autre côté, le relief belge est aussi à "pointer du doigt". En situation normale, hors pluies exceptionnelles, il pleut déjà en moyenne deux fois plus que les Hautes Fagnes (1400mm par an en moyenne) que sur Bruxelles (un peu plus de 700m par an). Aucune raison que cela change pendant un épisode pluvieux intense : 120mm sont tombés à Liège du 13 au 15 contre plus de 200mm sur les hauteurs. Le phénomène est relativement simple : l'air sur les reliefs est obligé de monter en altitude, plus rapidement que s'il était "plus bas", il se refroidit et condense davantage ... d'où les quantités plus importantes !

Le jeudi 15 juillet

5 images Cumuls de pluie enregistrés entre le 14 et le 15 juillet (de 8h à 8h) © Meteonews

Après une nuit bien compliquée, les habitants des bords de Meuse avaient déjà été invité à surélever tout ce qui pouvait l'être, les pluies continuent de s'abattre avec force sur le pays. Le centre du territoire, et notamment le Brabant Wallon, sont très impactées mais Namur et Liège ne sont pas en reste : une partie de ces villes sera d'ailleurs évacuée dans la journée par crainte de la montée des eaux de la Meuse. Dans la journée de mercredi et la nuit de mercredi à jeudi, les cumuls s'affolent : 78mm pour Spa et Virton, tout le sud et le sud-est du territoire sont touché par des précipitations que l'on devrait enregistrer sur un mois complet !

Le vendredi 16 juillet

5 images Cumuls de pluie enregistrés entre le 15 et le 16 juillet (de 8h à 8h) © Meteonews

Le retour au calme

5 images Cumuls des précipitations durant l'ensemble de l'épisode pluvieux © Meteonews