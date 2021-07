Intempéries : après une nuit compliquée, que disent les derniers modèles météos ?

Après une nuit mouvementée en pas mal d'endroits, il est l'heure de s'inquiéter du programme des prochaines heures. On sait déjà qu'avec les quantités d'eau attendue, la Meuse risque de sortir de son lit du côté de Liège. Les habitants et commerçants des quartiers en bord de Meuse (Coronmeuse, Saint-Léonard, centre ville) ont, déjà hier soir, dû prendre des mesures préventives telles que vider les caves, prévoir des matériaux étanches pour le soupirail, du matériel de surélévation,...

Les cumuls de précipitations impactant déjà notre pays

3 images Cumuls des précipitations depuis ce lundi © Meteonews

Sans même tenir compte des dernières heures, les quantités de précipitations recensées entre ce lundi 06h et ce jeudi 00h00 sont impressionnantes. On dépasse les 90mm sur une bonne partie sud du pays, on dépasse même largement les 100mm au sud de Spa. Les régions de Liège et Namur sont également particulièrement impactées (40 à 80mm en moyenne), le Hainaut n'est pas en reste mais plus on va vers le nord du pays, plus les cumuls sont "faibles" (toutes proportions gardées, bien sûr). Hier matin déjà, la Province de Liège a été placée en alerte rouge par l’IRM, une alerte qui a été levée durant la nuit. La dernière mise à jour de l'Institut Royal Météorologique est la suivante : Les provinces de Namur, Brabant Wallon, Bruxelles, Anvers et Brabant Flamand sont placées en vigilance orange pour les précipitations jusqu'à 13h et passent ensuite au jaune jusqu'à minuit,

pour les précipitations jusqu'à 13h et passent ensuite au jaune jusqu'à minuit, Les provinces Liège, Luxembourg et Limbourg sont placées en vigilance orange pour les précipitations jusqu'à 07h et passent ensuite au jaune jusqu'à minuit,

Le littoral et les Flandres restent en vert sur la carte De nombreux cours d'eau menacent toujours de sortir de leur lit et certains l'ont déjà fait, provoquant de nombreuses coulées de boue. Les pluies sont tellement fortes et les volumes d'eau tellement importants que certains barrages ont même dû être ouverts dans la soirée, provoquant l'évacuation de plusieurs villages.

Les pluies à venir

3 images Cumuls des précipitations attendues jusqu'à ce vendredi matin © Meteonews

L'épisode pluvieux n'est toujours pas terminé. Une zone de pluie s'enroule sur l'est de nos régions et ce système est quasiment stationnaire. Pour les prochaines 24h, on attend, en plus des précipitations déjà tombées : Pour une bande du pays allant de Mons à Anvers en passant par Bruxelles : 5 à 15mm

Pour le centre du territoire ainsi que les régions allant de St-Hubert à Spa : 15-20mm

Pour Liège, Hasselt et une partie du Namurois: 20-30mm

Le cœur de la province de Namur sera le plus impacté avec plus de 30mm attendus

Au littoral et sur le nord du Hainaut ainsi que pour l'extrême sud du pays : 0-5mm Vous l'aurez compris, il pleuvra davantage qu’hier sur le centre du pays, par contre l’intensité des pluies diminuera sur l’est et le sud, ce qui ne veut pas dire qu’il fera sec, loin de là. L’axe des pluies les plus soutenues sera un "Limbourg-Hainaut". La journée restera donc grise et bâchée partout et la pluie sera toujours d’actualité, mais on sentira déjà une baisse d’intensité par rapport aux jours précédents sauf de Namur à Bruxelles et Mons où il pleuvra davantage qu’hier. Des éclaircies, on en retrouvera sur le littoral et il n’est pas exclu de retrouver un rayon de soleil furtif sur le sud-est du pays en cours d’après-midi. Côté températures, on gagne un degré par rapport à hier et cela nous donnera 17 à 19°C (très localement 20°C sur l’ouest). Le vent sera modéré de secteur nord. Comme les sols sont déjà à saturation, tout ce qui va tomber, va faire déborder les cours d’eau. Plusieurs cours d’eau ont été placé en alerte de crue à l'heure d'écrire ces lignes : c'est toujours le cas de la Vesdre, de l'Amblève, de l'Ourthe Inférieure, de l'Ourthe Moyenne, de Lhomme, des Haute et Basse Lesse, de l'Eau Blanche, de l'Eau Noire et de l'Eau D'heure ainsi que de leurs affluents respectifs. Chiers a également été rajouté à la liste dans la nuit. Le Wayai est également particulièrement impacté, cet affluent de la Hoegne cause d'ailleurs de gros problèmes dans la région de Spa.

Et pour ces prochains jours ?

La nuit prochaine, il pleuvra encore et c’est à nouveau le tiers sud-est du pays qui sera impacté mais il faut savoir que l’intensité des pluies diminuera de manière significative. Les minima descendront entre 12 et 16°C . Demain vendredi, on voit enfin l’amélioration se dessiner, ce sera progressif. Encore un peu de pluie, faible cette fois, toujours sur le sud-est, temps plus sec ailleurs et progressivement demain, le temps sec va gagner du terrain, il devrait cette fois faire complètement sec demain soir. Les éclaircies gagneront aussi nettement du terrain d’ouest en est ce vendredi et les températures remonteront entre 17 et localement 22°C. Dès samedi, on peut dire que l’épisode pluvieux est terminé, c’est une situation météo toute autre qui s’installe avec…. Et oui… une situation estivale qui va prendre le dessus. Samedi, encore de la grisaille sur le sud-est mais soleil ailleurs et 20 à 25°C. Dimanche, une journée d’été avec du soleil généreux et 22 à 25°C.

