Intempéries : à quoi faut-il s'attendre la nuit prochaine ?

Après les pluies torrentielles que l'on a connues ces dernières heures, il est temps de faire un point sur la situation actuelle et ce qui est prévu pour la nuit prochaine et pour demain, jeudi.

Des pluies hors norme ont touché notre pays

4 images Carte des cumuls de précipitations entre mardi 20h et mercredi 20h © Meteonews

On le rappelle, tôt ce matin, la Province de Liège a été placée en alerte rouge par l’IRM, une alerte valable jusqu'à 2h la nuit prochaine (nuit de mercredi à jeudi), soit le niveau le plus élevé prévu par l'échelle utilisée par l'Institut Royal Météorologique. Les provinces de Namur, Luxembourg et Limbourg sont toujours, à l'heure d'écrire ces lignes, colorées en orange sur la carte de l'IRM de même que les Brabants, Bruxelles, le Limbourg. Les deux Flandres et Anvers sont en vert. De nombreux cours d'eau menacent de sortir de leur lit et certains l'ont déjà fait, provoquant de nombreuses coulées de boue. Les pluies sont tellement fortes et les volumes d'eau tellement importants que certains barrages ont même dû être ouverts dans la soirée, provoquant l'évacuation de plusieurs villages. Concrètement : une zone de pluie s'enroule sur l'est de nos régions et ce système est quasiment stationnaire ce qui provoque ces cumuls hors norme. Depuis hier soir (mardi), les cumuls ont dépassé les 40 à 80mm sur la plupart des régions situées sous un axe Liège-Namur, le centre du territoire a été un peu moins impactées (à quelques exceptions près, bien sûr!) tandis que le temps est resté nettement plus calme au nord du territoire.

Le programme de la nuit prochaine

4 images Carte des cumuls de précipitations entre mercredi 20h et jeudi 9h © Meteonews

Ce n’est pas terminé, on se situe plus ou moins à la moitié de l’épisode pluvieux, cela risque de s’aggraver nettement dans certaines régions. Concrètement : on prévoit encore pour la nuit prochaine des cumuls de 20 à 30mm de Namur à St-Hubert en passant par les régions d'Hasselt, Spa, Liège,... Les précipitations seront plus faibles (10 à 20mm) sur une bande centrale du territoire et les cumuls iront en faiblissant jusqu'au littoral où l'on attend pas plus de 0 à 5mm (comme sur une bonne partie du Hainaut ainsi du côté de Gand). Concernant la capitale, on y attend entre 5 et 10mm la nuit prochaine. Comme les sols sont déjà à saturation, tout ce qui va tomber, va faire déborder les cours d’eau. Plusieurs cours d’eau ont été placé en alerte de crue à l'heure d'écrire ces lignes : c'est le cas de la Vesdre, de l'Amblève, de l'Ourthe Inférieure, de l'Ourthe Moyenne, de Lhomme, des Haute et Basse Lesse, de l'Eau Blanche, de l'Eau Noire et de l'Eau D'heure ainsi que de leurs affluents respectifs. Le Wayai est également particulièrement impacté, cet affluent de la Hoegne cause d'ailleurs de gros problèmes dans la région de Spa.

Un coup d'œil sur la journée de demain

4 images Carte des cumuls de précipitations entre jeudi 8h et jeudi 20h © Meteonews

Après cette nuit toujours compliquée, il faudra encore rajouter les pluies prévues pour la journée de demain jeudi. Les régions de Namur et Hasselt seront toujours assez impactées (on ajoutera 20 à 30mm) mais les régions de Spa et St-Hubert pourront commencer à respirer un peu (5 à 10mm supplémentaires, comme pour les régions de Bruxelles et Charleroi). Les pluies seront à nouveau plus faibles au littoral. Les cumuls sont donc impressionnants ces prochaines heures encore et la prudence reste de mise. L'accalmie n'est prévue que dans la nuit de jeudi à vendredi, il faudra ensuite le temps que les sols absorbent toute cette eau.

