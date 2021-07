Intempéries : à quand le retour à un temps plus sec, à quoi s'attendre pour la nuit prochaine ?

Cette journée de jeudi a à nouveau été particulièrement compliquée et les problèmes rencontrés sur nos routes sont particulièrement critiques depuis ce matin. La journée se termine, il est temps de tirer un bilan des cumuls de pluies recensés et d'anticiper la nuit prochaine. On fait le point avec vous

La situation est telle dans le sud du pays que la SNCB communique que l'ensemble de la circulation ferroviaire est interrompue en-dessous de Charleroi - Namur - Liège et entre ces gares et ce jusqu'à nouvel ordre.

Le système stationnaire qui touche notre pays ne s'est pas encore complètement décalé et les pluies vont continuer durant une bonne partie de la nuit.

La zone de pluie très active qui stagne depuis la Botte du Hainaut jusqu'à la région d'Anvers en passant par Charleroi, l'ouest du Brabant Wallon et la Région Bruxelloise sera encore active jusqu'à minuit puis elle commencera à perdre de son activité. Dans le même temps, on assiste au retour de deux grosses averses en région liégeoise ainsi qu'entre Namur et Liège, cela va encore donner 8 litres d'eau par m². L'IRM vient d'ailleurs de replacer le pays en alerte jaune (excepté les deux Flandres et le littoral) avec des accumulations possibles de pluie jusqu'à 6h du matin.

Les cumuls attendus