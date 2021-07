Inondations en Belgique : de nouvelles pluies aussi intenses sont-elles inévitables ?

On ne vous l'apprend pas : des pluies diluviennes ont touché notre territoire entre le 13 et le 16 juillet, provoquant des inondations et des coulées de boue sur une bonne partie sud et sud-est du territoire. La Croix Rouge récolte toujours des dons à l'heure d'écrire ces lignes et une plateforme pour faciliter les échanges entre offre et demande d'aide a été mise en place.

Alors que le pays panse encore ses plaies, d'autant plus en cette période de deuil national, la question est sur toutes les lèvres : cette situation catastrophe se reproduira-t-elle dans un avenir proche ? Et la réponse est simple : d'après les derniers modèles climatiques, oui. Ces phénomènes sont de plus en plus susceptibles de se produire régulièrement.

Ce n'est pas le grand débat sur le "réchauffement climatique" qui le dit, mais simplement les modèles climatiques et les prédictions. C'était déjà ce que rappelait Jean-Pascal Van Ypersele sur nos antennes il y a quelques jours, il citait alors le rapport du GIEC datant de 1990 :

L’effet de serre accentuera les deux extrêmes du cycle hydrologique, c’est-à-dire qu’il y aura plus d’épisodes de pluies extrêmement abondantes et plus de sécheresses prononcées.

Au vu de la situation météorologique exceptionnelle connue par notre pays la semaine dernières, avec des cumuls que l'on avait pas observé depuis plus de 100 ans par endroit, ce rapport semblait bien avoir vu juste...