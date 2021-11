Il fera assez frais ce lundi mais le temps sera de plus en plus ensoleillé

La météo - 22/11/2021 Les prévisions en Belgique

© Meteo News La matinée sera très contrastée : l’ambiance sera grise et brumeuse au sud du sillon Sambre-et-Meuse, avec du brouillard parfois épais. Et plus on ira vers le littoral, plus le ciel sera dégagé et ensoleillé. Les températures seront positives partout mais resteront proches de 0°C en Ardenne. Ailleurs, les valeurs ne dépasseront pas 3 à 7°C.

© Meteo News Cet après-midi, la grisaille restera bien compacte sur les reliefs, tandis qu’il fera beau sur la basse et moyenne Belgique. Le vent sera orienté au secteur nord-est, ce qui nous apportera une ambiance assez fraîche. Côté maxima, on n’attend pas plus de 2 à 3°C sur les hauteurs, 5 à 6°C de Charleroi à Liège, 7°C plus au nord et 8°C à Tournai et au littoral.

La nuit suivante, le ciel se dégagera complètement, ce qui permettra aux températures de chuter sous la barre du 0°C sur une majeure partie du territoire avec des minima de -3 à -1°C. On attend de 0 à 2°C sur la Flandre occidentale. Des nuages bas reviendront depuis le nord en seconde partie de nuit.

6 images © Meteo News

De l’air froid descendra sur notre pays

Demain, des gelées sont attendues presque partout au lever du jour. En matinée, le temps sera plutôt bien dégagé et ensoleillé sur la plupart des régions, ce sera plus nuageux dans le nord de la Flandre. Ensuite, ce sera le retour de nuages bas depuis le nord en cours de journée. L’extrême sud du pays conservera un temps plus lumineux. Les températures se situeront dans les normes de saison, comprises entre 5 et 10°C l’après-midi. Mercredi, les gelées matinales seront moins fréquentes et elles seront suivies d’une alternance de nuages et d’éclaircies. Cependant, les nuages seront plus nombreux en Flandre avec un risque de quelques gouttes près du bord de mer. Les maxima iront de 5 à 7°C. À partir de jeudi, les conditions vont commencer à se dégrader. La pluie sera de retour depuis le bord de mer jusqu’au centre. On devrait encore avoir quelques éclaircies vers le sud du pays. Les températures maximales seront comprises entre 3 et 9°C. Les précipitations à caractère hivernal semblent se confirmer pour la fin de semaine, avec l’arrivée d’air plus froid et de conditions plus instables.

6 images © Meteo News