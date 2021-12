Grisaille et pluie sont au menu de ce dimanche !

Ce matin, le ciel restera bien chargé sur l’ensemble du territoire. Question précipitations, on attend toujours des pluies mêlées de neige sur les hauteurs de l’Ardenne mais aussi du côté de Couvin par exemple avec une tenue possible dès 400-500m d’altitude. Quelques timides éclaircies sont possibles sur le nord-ouest du territoire. Pas de gelée au programme ce matin, mais le mercure ne dépasse pas 0°C à St-Hubert vers 11h, 3°C dans le centre et 5°C au littoral. Le temps restera maussade cet après-midi, surtout au sud du sillon Sambre-et-Meuse avec toujours quelques faibles pluies ça et là. Des flocons sont toujours attendues au-dessus de 400-500m d’altitude. Des éclaircies seront par contre de retour, enfin !, sur l’ouest du Royaume avec un temps plus sec qui se profile. Les maxima indiqueront 1°C à St-Hubert, 4-5 °C pour Namur et Bruxelles, 6°C pour Tournai, 8°C à Ostende.

© Météonews Prudence la nuit prochaine ; des bancs de grisaille seront au menu un peu partout, les températures seront localement négatives au sud du sillon et ne dépasseront pas 0 à 2°C ailleurs. Des brouillards localement givrant sont prévus pour demain matin, lundi, surtout sur le flanc est du territoire et en Ardenne. De manière générale, le ciel restera bien couvert. En fin de journée, une nouvelle zone de pluie rentrera sur le pays du littoral vers le centre et touchera l’Est en soirée. Les pluies seront modérées et quelques flocons se mêleront déjà aux averses dès 200-300m d’altitude. Quelques centimètres pourraient tenir au sol en soirée au-dessus de 400m. Les maxima seront compris entre 1 et 5°C. Mardi sera probablement la plus belle journée de la semaine. Après une matinée un peu grise par endroit, le soleil devrait se montrer plus généreux. Maxima : 2 à 6°C.

