Grisaille et humidité pour votre week-end

On oublie le soleil généreux de ce vendredi. Retour d’un temps bien automnal pour le week-end avec de la grisaille et des pluies.

Samedi humide

Le temps sera bien gris et maussade dès ce samedi matin. Le ciel sera couvert avec des pluies fréquentes sur le nord et modérées sur les provinces de Limbourg et de Liège. Sur les autres régions, il s’agira de pluies plus éparses sous la forme de crachin. Au total, en cumul, il tombera 1 à 5 mm en général tout au long de la journée.

Dans le courant de l’après-midi, le gris restera largement dominant avec encore quelques gouttes ou bruines. Côté mercure, les températures seront en hausse : entre 7 et 13 degrés.

Dimanche couvert

Les nuages domineront largement avec beaucoup de grisailles. Par endroit, il y aura encore quelques bruines. En fin de journée, on peut espérer quelques éclaircies plus franchement uniquement sur l’est. Côté mercure, ça ne bouge pas beaucoup : entre 6 et 11 degrés.

Lundi anticyclonique

Retour de hautes pressions dès ce lundi. Du coup, le temps sera sec. En revanche, comme nous aurons toujours beaucoup d'humidité dans les basses couches, le ciel sera couvert. Une épaisse couche de nuages bas et de brouillards dominera toute la journée. Côté mercure, les valeurs vont bien baisser, pas plus de 5 à 8 degrés au meilleur de la journée.