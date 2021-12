Grisaille et douceur au programme de ce jeudi

© Meteo News Ce matin, nous resterons sous l’influence d’un anticyclone qui bloque l’humidité près du sol. Le temps sera calme, gris et généralement sec, à l’exception de quelques bruines localement. La visibilité pourra être réduite par endroits à cause du brouillard, prudence donc si vous devez prendre la route ! Quelques éclaircies seront tout de même possibles dans le nord de la Flandre. Côté températures, on attend 5 à 6°C en Ardenne, 7 à 8°C dans le centre et 9°C près du bord de mer.

© Meteo News L’après-midi ne sera pas vraiment différent de la matinée : la grisaille continuera de dominer sur la plupart des régions, on peut espérer quelques éclaircies entre Ostende et Anvers ainsi que dans le sud de la province de Luxembourg. Encore un peu de bruine possible très localement. Il fera toujours relativement doux malgré le manque de soleil et les maxima atteindront 6 à 7°C sur les reliefs, 8°C pour Virton, 9°C le long du sillon Sambre-et-Meuse, 10°C à Bruxelles et 11°C du côté de Tournai, du littoral et de la Campine.

Pas de changement notable pour la soirée et la nuit : le ciel restera couvert. Cette couche nuageuse aura l’avantage d’empêcher les températures de chuter et les minima ne descendront pas en dessous de 3 à 8°C.

5 images © Meteo News

Les jours se suivront et se ressembleront

Demain, même constat : la couche nuageuse restera bien compacte, dès le matin, au-dessus de l’ensemble du territoire et on aura donc peu de chance d’apercevoir le soleil. En revanche, le temps restera sec et toujours plutôt doux pour la saison, avec des maxima de 6 à 9°C. La visibilité pourrait être réduite par endroits, mais pas de risque de brouillard givrant puisque les températures seront largement positives. Une nouvelle fois, le temps restera bien gris et sec pour la journée de samedi, avec du brouillard présent surtout en matinée. Les températures n’évolueront guère entre le matin et l’après-midi, avec des maxima de 7 à 9°C. Dès dimanche, les températures entameront une baisse progressive, tandis que les journées de dimanche et lundi se dérouleront encore sous la grisaille. Le ciel devrait se dégager pour mardi prochain mais cela reste à confirmer.

5 images © Meteo News