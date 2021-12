Gris et sec ce lundi

Toutefois, dans le courant de l’après-midi, des éclaircies reviendront progressivement à partie du nord-est du pays. A tel point qu’en soirée le ciel devrait être bien dégagé. La masse d’air se rafraichit lentement, on attend des maxima de 3 à 6°C. Le vent d’est sera faible. Mais donc, la journée sera fort calme.

Ce soir et la nuit prochaine, avec un ciel qui se dégage les températures vont littéralement plonger avec du gel généralisé. -5°C sur le sud-est, -4°C dans le centre et -2 à 0°C sur l’extrême ouest et le littoral.