Gris et pluvieux, c’est le menu météo de ce week-end

Cet après-midi, les précipitations vont gagner l’est du pays. Il s’agira souvent de pluie et neige mêlées voire de neige seule à partir de 300-400 mètres d’altitude. Les températures maximales resteront basses avec -1 °C à Botrange, 0 °C à St Hubert, 1 °C à Spa, 2 à 4 °C dans le centre et 7 °C à Ostende.

La prudence reste de mise sur les routes cet après-midi, l’IRM a émis un avertissement pour conditions glissantes entre ce vendredi 14h et samedi 03h. Les provinces de Liège, Luxembourg et Namur sont placées en jaune, on y attend encore quelques cm de neige.

Ensuite, les températures vont remonter et toutes les précipitations tourneront à la pluie sur l’ensemble de la Belgique.