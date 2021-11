Généralement ensoleillé ce samedi matin avant le retour des nuages

© Meteo News Ce matin, le temps sera calme et sec. Le ciel sera voilé mais généralement lumineux. On notera la présence de brume et brouillard par endroits au sud du sillon Sambre-et-Meuse, prudence donc sur les routes. Les températures seront conformes aux moyennes de saison et vers la fin de matinée on attend de 5°C sur les hauteurs à 10°C à la côte.

© Meteo News Cet après-midi, les passages nuageux seront de plus en plus fréquents sur la moitié nord de notre pays, tandis que plus au sud le ciel sera plus dégagé avec de belles éclaircies. Le vent sera sensible avec des rafales jusqu’à 40 km/h. Les maxima atteindront 6°C sur les reliefs ardennais, 8°C près de Virton, 9 à 10°C dans le centre et 11°C du côté de Tournai et dans le nord de la Flandre.

Dans le courant de la nuit prochaine, le ciel deviendra progressivement très nuageux et une zone de pluie affaiblie arrivera sur notre pays depuis l’ouest. Elle progressera vers les régions de l’est d’ici la fin de nuit. Les températures ne bougeront pas vraiment par rapport à la journée et se situeront entre 5 et 12°C.

6 images © Meteo News

Plus nuageux et humide demain

Demain, la zone de pluie concernera encore la moitié est du pays en matinée. Ailleurs, le temps sera sec mais avec beaucoup de nuages. Ensuite, quelques bruines seront toujours possibles l’après-midi entre les Hautes-Fagnes et la province de Luxembourg. Il y aura de plus en plus de chances d’éclaircies sur les autres régions. Les maxima seront stationnaires, compris entre 6 et 12°C. Lundi, la matinée sera assez lumineuse avant le retour d’un ciel plus nuageux l’après-midi. Quelques gouttes ne sont pas exclues localement. Les températures maximales iront de 7 à 12°C. La journée de mardi débutera sous les nuages bas, voire le brouillard, au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Ailleurs, le soleil devrait déjà se montrer généreux. Ensuite, le temps sera ensoleillé sur l’ensemble du territoire. Maxima de 7 à 12°C.

