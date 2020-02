France: des températures anormalement chaudes avant le froid

La situation météo de cette semaine sera remarquable à plus d’un titre. Nous allons en quelques sortes avoir droit à trois types de temps franchement très différents en l’espace de quelques jours seulement.

Phase 1 : air subtropical Ce lundi, de l’air subtropical remonte du Maroc vers l’Europe Occidentale. La douceur sera particulièrement sensible sur le sud-ouest de la France où l’on devrait atteindre 24°C sous abri du côté de Biarritz. Chez nous le redoux sera sensible, mais, étant plus au nord, nous aurons un redoux plus modéré avec tout de même 8 à 12°C, ce qui est largement au-dessus des normales saisonnières.

Air doux qui remonte - © Météogroup

Phase 2 : air polaire maritime Ce mardi, l’anticyclone se renforçant sur le proche Atlantique, nous serons dès lors placé sur la route d’air en provenance du pôle, quelque peu radouci par son passage au-dessus de la Mer du Nord. Cela devrait entraîner des maxima de 1 à 6°C pour ce mardi, soit 6 à 7°C de moins. Le contraste sera plus marqué sur le sud-est de la France où de 24°C on passera à 12°C en l’espace de 24 heures. Avec ce refroidissement, on s’attend mercredi matin à retrouver des paysages blanchis au-dessus de 400 mètres d’altitude. Nous serons à ce moment très légèrement sous les valeurs de saison.

On observe la descente d’air froid sur nos régions - © Météogroup

Phase 3 : retour de la pluie et d’un léger redoux le week-end prochain Après quatre jours passés sous la protection de l’anticyclone (mercredi, jeudi, vendredi et samedi), celui-ci va s’évacuer vers l’est de l’Europe et laissera le champs libre aux zones de pluie de l’Atlantique qui nous ramèneront des températures comparables à ce lundi, mais avec en prime, pas mal de vent et de pluie.

L’air doux revient sur l’Atlantique, remarquez le froid intense qui s’installe sur les - © Météogroup