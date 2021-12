Fraîcheur et giboulées au programme de ce jeudi

© Meteo News Ce matin, le ciel sera bien nuageux, surtout vers les régions de l’est, et les nuages seront accompagnés de quelques pluies intermittentes, parfois mêlées de grésil ou de neige fondante. Il s’agira de neige en petite quantité sur les reliefs. On pourrait tout de même avoir des éclaircies entre les averses. Le vent sera modéré sur la plupart des régions, mais il soufflera fort au littoral. Il fera frais avec des températures de -1 à 0°C en Ardenne et 2 à 4°C partout ailleurs.

Les averses seront toujours au programme de cet après-midi. On attend toujours de la pluie et neige mêlées en plaine, et de la neige dès 300 m d'altitude. Le temps deviendra sec entre le Hainaut et la Campine. Les maxima ne dépasseront pas 0 à 1°C sur les hauteurs, 3 à 4°C le long du sillon Sambre-et-Meuse, 5°C pour Bruxelles et Tournai, et 6 à 7°C en Campine et à la côte.

La nuit prochaine, retour progressif d’un temps sec partout. Le ciel se dégagera sur la moitié nord, tandis que du brouillard se formera sur la moitié sud. Le brouillard sera souvent givrant puisque les minima seront négatifs, compris entre -3 et -1°C. On attend de 0 à 3°C de Bruxelles jusqu’au bord de mer.

Encore et toujours de l’humidité pour les prochains jours

Demain, une nouvelle perturbation traversera notre pays d’ouest en est, avec de nouveau de la pluie et neige mêlées. Le temps sera encore temporairement sec le matin à l’est d’un axe passant par Charleroi, Bruxelles et Anvers. Les brouillards givrants réduiront la visibilité et pourront rendre les chaussées glissantes en Ardenne. Ensuite, la neige y prendra le relais l’après-midi. Les maxima resteront stationnaires, compris entre -1 et 6°C. Samedi, les températures remonteront un peu et il faudra s’attendre à de nouvelles chutes de pluie un peu partout. Les températures iront de 5 à 9°C l’après-midi. Le temps restera bien humide pour la journée de dimanche. Les précipitations seront de nouveau hivernales dès 200 m d’altitude. Quelques flocons se mêleront à la pluie sur une large moitié est du territoire et plus à l’ouest, les averses seront entrecoupées de quelques éclaircies. Maxima de 1 à 8°C.

