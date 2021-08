Étoiles filantes : astuces et anecdotes d’astronomes amateurs

L’ Euro Space Center organisait sa traditionnelle Nuit des Étoiles ce jeudi soir et nous y étions ! L’occasion de rencontrer des passionnés d’astronomie, issus de plusieurs associations, et de connaître leurs astuces pour mieux observer les étoiles filantes :

Vous retrouverez tous les détails techniques et détaillés dans l’article dédié aux étoiles filantes . Andy Strappazzon, d’ AstroNamur , nous donne également son avis sur la question. Pour lui, photographier les étoiles filantes est une tâche particulièrement difficile et compliquée car il faut un appareil très sensible. Si vous souhaitez faire une photo réussie d’une étoile filante, il faut regrouper plusieurs conditions : posséder le bon matériel, que ce dernier soit orienté dans la bonne direction et que la photo soit nette.

Marko Sojic, président de la Société Astronomique de Liège , nous raconte avec beaucoup de nostalgie que lorsqu’il n’était encore qu’un adolescent en première année de secondaire, il se baladait à vélo non loin de chez lui et il a eu la chance d’apercevoir un bolide (un météore de masse importante, plus brillant qu’une étoile filante). Un souvenir mémorable pour lui !

Kevin Terfois, membre de plusieurs associations dont AstroNamur et AstroVega , évoque un souvenir avec une équipe télé de la RTBF. En 2015, à Ramillies, pendant une éclipse de Lune, nos collègues avaient installé plusieurs spots pour réaliser les interviews et la lumière donnait un rendu comme en plein jour . Quand les spots ont été éteints, tout le monde s’est retrouvé dans la nuit noire . Une transition impressionnante dont Kevin se souviendra encore longtemps !

Un autre membre d’AstroNamur, Julien Lemaire, nous parle d’une anecdote qu’il a souvent pu vivre et qui lui apporte chaque fois le sourire aux lèvres. La plupart des enfants, qui accompagnent les adultes lors d’observation du ciel, s’endorment dans le transat et puis se réveillent quelques heures plus tard en s’étonnant de n’avoir rien vu.

Et enfin, Andy Strappazzon revient quelques années en arrière pour nous livrer un souvenir marquant : il a observé un bolide tellement impressionnant et lumineux qu’il a eu le temps de prévenir les personnes autour de lui. Et celles-ci ont eu le temps de l’apercevoir à leur tour. Il explique aussi avec enthousiasme qu’avec les autres membres du club, ils se fixent souvent des objectifs à atteindre : par exemple voir 20 ou 30 étoiles filantes avant de pouvoir aller dormir. Une fois, ils ont visé encore plus grand avec 200 étoiles filantes à observer, ce qui est énorme comme chiffre ! Évidemment ils ne l’ont pas atteint et sont restés éveillés toute la nuit. Andy en rigole encore !