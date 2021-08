Été 2021 : vit-on l'été le plus pourri de l'histoire belge ?

Depuis le début de l’été, cette station enregistre 47 jours de pluie et 407,3mm de précipitations… et l’été n’est pas terminé. Cette valeur est toujours celle reprise à la station de référence mais il faut savoir qu’à Jalhay, en région liégeoise, on a relevé 617,2mm.

La moyenne est donc dépassée mais est-ce un record pour autant ? Oui, clairement puisque le précédent record qui datait de 1992 avec 364,8mm. D’autres records ont été battus cette année : - Le nombre de jours où le cumul des précipitations a dépassé les 20mm . Il y en a eu 7 depuis le début du mois de juin à Uccle. - Le nombre de jours à 30° . Pas un seul jour de forte chaleur enregistré à Uccle. Si l’été se termine sans donner une seule fois cette température dans la station de référence, ce serait la première fois depuis 1993. (Une fois encore, les 30° ont été atteints dans d’autres régions dans le courant de l’été, mais pas dans la station météo de référence). - Le 17 août le plus froid jamais enregistré . Le thermomètre est resté figé à 15,4° . Mais ce n’était pas le jour le plus froid de cet été. Non. Cet "honneur" revient au 20 juin où l’on n’a pas dépassé les 15°.

Mais quand on parle d’été "humide", il faut aussi parler d’ humidité relative . On ne parle pas ici de "jours de pluie" mais bien de l’ humidité contenue dans l’air . Car on pourrait avoir de violents orages, de forts cumuls et donc des records de précipitations concentrés sur 10 jours, et passer malgré tout un bel été avec de nombreuses journées ensoleillées, sèches et estivales. En juin , cette humidité est en moyenne de 67% . En juillet , elle descend à 62% . Cette année , nous sommes bien au-dessus de cela car les deux premiers mois de l’été ont affiché respectivement 70% et 76% .

Un été pourri ? Réellement ?

Ciel de Westende - © Ophélie Verdin

Il est vrai que notre été belge a été plus qu’humide, mais pour autant, on ne peut pas le qualifier d’été "le plus pourri" de notre histoire. Et pour cause, si la pluie nous a bel et bien tenu compagnie une bonne partie du temps, les températures, elles, sont restées proches des normales de saison.

L’ensoleillement moyen a également été assez proche de ce que l’on peut attendre durant un été "normal" dans notre pays.

En Belgique, durant les 3 mois d’été, le soleil nous accompagne durant 594,6h.

Entre le début du mois de juin de cette année 2021 et la mi-août, nous comptions déjà 472,15h d’ensoleillement. On peut donc estimer que nous serons "dans les normes" d’ici la rentrée. Un chiffre atteint notamment grâce aux 15 premiers jours du mois de juin qui ont été particulièrement bien ensoleillés.

Pour comparaison, l’été le plus sombre de ces 30 dernières année était celui de l’année 2007 où l’été complet n’avait vu briller le soleil que 457,36h.



Pour trouver l'été le moins ensoleillé de notre histoire météorologique, il faut remonter à 1888 où le soleil ne s'est montré que durant 401,21h.