Encore une belle journée ensoleillée et chaude ce lundi

Quelques nuages d’altitude circulent dans le ciel ce matin mais sans conséquence.

Après-midi, le soleil restera aux commandes. Sous un vent faible à modéré de secteur est, les températures s’envoleront entre 20 et 25°C.

La nuit prochaine, le ciel sera dégagé dans l’ensemble, le mercure fléchira entre 5 et 12°C.

Une nouvelle journée lumineuse et sèche au programme de la météo de mardi

En matinée, le soleil brillera de tous ses feux dans un ciel tout bleu.

Comme la veille, le soleil tolérera tout au plus quelques nuages élevés sur le sud pays, mais aussi, peu à peu, le long de la frontière française. Ils resteront toutefois inoffensifs et le temps restera sec. Sous un vent sensible de secteur est, les maxima se hisseront entre 20 et 24°C.