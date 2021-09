Encore un temps lumineux pour ce dimanche

© Meteo News La matinée sera une nouvelle fois bien ensoleillée. Des voiles nuageux d’altitude circuleront tout de même sur l’ensemble des régions mais ils ne cacheront pas le soleil pour autant. En fin de matinée, les thermomètres afficheront déjà 15 à 19°C.

© Meteo News Ensuite, le ciel aura tendance à devenir plus nuageux l’après-midi mais nous garderons un temps généralement sec et lumineux. Quelques gouttes ne sont pas exclues très localement sous des nuages plus épais. Les maxima seront stationnaires par rapport à hier et toujours supérieurs aux moyennes de saison, on attend 17 à 19°C en Ardenne, 20°C du côté de Virton, 21°C le long du sillon Sambre-et-Meuse et à la côte, et 22°C pour Tournai, Bruxelles et la Campine.

La soirée et la nuit prochaines seront encore calmes et assez bien étoilées. Il fera plutôt frais et les minima ne dépasseront pas 9°C dans les Hautes-Fagnes et 14°C au littoral.

Le temps sera plus variable demain

Le début de semaine prochaine devrait être encore assez agréable. Demain matin, ce sera de nouveau un temps lumineux et sec en perspective. Ensuite, nous aurons droit à un dégradé nuageux : le ciel sera légèrement voilé près du bord de mer, un peu plus nuageux mais lumineux sur une grande partie du territoire et plus mitigé en Ardenne avec quelques averses possibles. Il fera un peu moins doux aussi avec des maxima de 16 et 21°C l’après-midi. Les journées de mardi et mercredi se dérouleront sous un temps généralement bien ensoleillé avec des températures conformes aux moyennes de saison, comprises entre 15 et 19°C.

5 images © Meteo News