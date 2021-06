Encore des orages ce soir, ensuite un week-end plus calme

La menace orageuse va se déplacer vers les Pays-Bas au fil des heures et cette nuit, petit à petit, nous retrouverons un temps plus calme à partir du sud du pays.

Samedi, au lever du jour, la grisaille sera présente en de nombreux endroits, à cause de l’humidité résiduelle due aux précipitations. Le ciel sera donc fort gris et les nuages donneront ici et là un peu de crachin. Les températures à 11h seront de 14 °C à Ostende, 17 à Bruxelles, 20 à Charleroi et 18 à Virton.

L’après-midi, la grisaille persistera avec encore quelques gouttes possibles mais une amélioration se dessinera par l’ouest. Des éclaircies s’élargiront en bord de mer. Il fera moins lourd que ces derniers jours, l’air sera plus respirable avec 15 °C à la côte, 17 à Tournai, 19 à Couvin, 21 à Namur, 22 à Spa et 24 à Liège.