Encore de la neige sur les hauteurs pour ce dimanche

On observe encore quelques faibles chutes de neige sur les hauteurs ce matin. Sur les autres régions, on a un peu de pluie voire un peu de pluie et de neige mêlées dans une ambiance souvent brumeuse.

6 images Couleur du ciel ce matin © METEONEWS

La couleur du ciel cette après-midi © METEONEWS Cette après-midi, toujours de lourds nuages porteurs d’averses. De faible quantité mais plus on ira vers les hauteurs plus les gouttes de pluie se transformeront en neige fondante puis en neige. On attend 1 à 3cm de neige au sol au-dessus de 400m d’altitude. Il fera froid avec -1 à 0° dans les régions les plus hautes, 3 à 4° le long du Sillon Sambre et Meuse et à Bruxelles et 5 à 6° pour l’Ouest.

Situation potentiellement dangereuse sur les routes cette nuit © METEONEWS Ce soir et la nuit prochaine, la couche nuageuse va se morceler et on reviendra progressivement à un temps plus sec. On attend de -4° sur le relief à 0° à Bruxelles et de +1 à +3° sur les 2 Flandres. Ces températures négatives couplées aux dernières averses pourraient donner des conditions glissantes et dangereuses sur les routes.

Demain, la matinée sera froide avec des bancs de brouillard présents au Sud du Sillon Sambre et Meuse. Sur une large bande centrale du pays, les éclaircies vont se développer. Du côté du littoral, on pourra avoir une petite averse passagère où quelques flocons pourront se mêler à la pluie. Dans le courant de la journée, de nombreuses régions auront droit à de belles périodes de soleil mais on s’attend à un temps plus instable entre la Campine anversoise et les Hautes Fagnes avec de la pluie ou un peu de neige fondante et encore de la neige seule au-dessus de 300-400m d'altitude. Les maxima iront de 0 à 3° sur les hauteurs, de 4 à 6° dans le Centre et de 7 à 8° dans l’Ouest.

6 images Prévisions pour demain © METEONEWS

Un redoux temporaire dans les jours suivants

Mardi, net redoux avec 5 à 11° au mieux du jour mais une nouvelle perturbation nous apportera de fréquentes averses et un vent plus sensible. Mercredi, le redoux se confirme mais une nouvelle zone pluvieuse traversera notre pays. Des averses qui seront poussées par un vent toujours assez fort.