Effet de serre : l'eau a aussi son rôle à jouer !

On entend souvent parler des GES, les fameux Gas à Effet de Serre . Et le premier GES auquel on pense, c’est bien sûr le CO2. Pourtant, si on considère tous les gaz qui interviennent dans l’effet de serre, c’est la vapeur d’eau qui joue le plus grand rôle .

Mais alors pourquoi lutter contre les émissions de CO2 ? Ne faudrait-il pas tenter de réduire la vapeur d’eau ?

Commençons par un petit rappel de physique. Prenons de l’air à une température basse : les molécules qui le composent sont proches et laissent peu de place entre elles, il y a donc peu de place pour la vapeur d’eau. En revanche, si on chauffe l’air, les molécules s’agitent, elles s’éloignent les unes des autres et laissent donc plus de place pour la vapeur d’eau. Cet air chaud contient donc plus de vapeur d’eau.

Si on prend un cas très concret : 1kg d’air à 10°C peut contenir + /- 8 grammes de vapeur d’eau. Si on chauffe ce kilo d’air jusqu’à 30°C, il pourra renfermer plus de 3x plus de vapeur d’eau, jusqu’à 27 g !

Donc si les concentrations des GES émis par les activités humaines deviennent plus importantes, la température de l’air augmente. Et si la température de l’air augmente, il contient plus de vapeur d’eau et s’il y a plus de vapeur d’eau, l’effet de serre s’intensifie et donc le réchauffement s’emballe !

Bref, c’est un cercle vicieux !

La grande différence, c’est que la vapeur d’eau ne s’accumule pas indéfiniment dans l’air : à un moment donné, il y a saturation. La vapeur d’eau contenue dans l’air va alors se condenser, former des nuages et donner de la pluie. Et dans ce cas, la vapeur d’eau transformée en pluie ne participera plus à l’augmentation de l’effet de serre.

Ce sont donc bien les gaz issus des émissions anthropiques qui sont les déclencheurs du réchauffement climatique, la vapeur d’eau quant à elle joue un rôle de renforcement.