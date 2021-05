Eclipse partielle de Soleil : comment la photographier ?

Du côté du nord du Canada, du Groeland ou de la Russie, on parlera d'une éclipse dite " annulaire " (ou "éclipse centrale") : le Soleil et la Lune seront parfaitement alignés mais la taille apparente de cette dernière sera inférieur à celle du Soleil, le laissant apparaître sous la forme d'un anneau (éclipse annulaire). Chez nous, l'éclipse sera "partielle" : une seule partie du disque solaire sera masqué par la lune (environ 25%). Ce pourcentage est trop faible pour que l'on puisse apercevoir une baisse de la luminosité du jour lors de cette éclipse.

Si vous êtes fanatique d'astronomie, vous le savez bien sûr, si ce n'est pas le cas on vous l'apprend : ce 10 juin, entre 11h14 et 13h27 (suivant les régions) une éclipse solaire se produira.

Dès tout petit, on nous l'inculque : la lumière solaire est dangereuse pour nos yeux... et c'est exactement la même chose pour nos appareils photos ! Ils ne sont pas du tout conçus pour résister à un phénomène. Il est donc nécessaire disposer d'un filtre à fixer devant son objectif.

Prudence si vous êtes photographe : les filtres photographiques classiques (de type ND 1000 par exemple), ou le fait de diaphragmer au maximum son objectif (en passant à F22) ne sont absolument pas suffisant et ne protègeront absolument pas le capteur de votre appareil qui restera bien sensible à la lumière. Pas convaincu ? On vous l'a dit : un filtre de densité 3,8 laisse passer un dix-millième de la lumière solaire ... un simple filtre ND 1000 en laisse passer un millième ! Bien trop pour le boîtier ... et pour vos yeux !