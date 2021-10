Du vent et de la pluie pour un véritable week-end automnal

D'importants cumuls de pluie en 24h © METEONEWS

La zone de pluie très active va stagner sur le pays et l’on doit s’attendre par endroits à de fortes quantités de pluie (60 litres par m² possibles en 24h sur l’axe le plus touché à savoir la zone entre le Hainaut et la province d’Anvers en passant par Bruxelles. Sur l’Est du pays, on devrait approcher les 20 litres au m²). Cette zone de pluie nous quittera dimanche soir par le sud et l’est. Les températures seront stationnaires avec 14 à 17°C dans une ambiance qui restera venteuse (rafales jusqu’à 70 km/h, diminuant en cours de journée).