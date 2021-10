Du soleil ce matin et plus de nuages cet après-midi

© Meteo News

En cours d’après-midi, le ciel va s’ennuager depuis le nord du pays et quelques gouttes sont attendues près du bord de mer et en Campine. Ailleurs le temps restera encore sec. Au fil des heures, la zone pluvieuse descendra vers le sud et on attend l’arrivée de la pluie à Bruxelles vers 17h. Le vent se renforcera avec des rafales de 40 à 60 km/h. Les maxima seront un peu en dessous des moyennes de saison et on attend 7 à 10°C en Ardenne, 11°C pour Virton, 12 à 13°C le long du sillon Sambre-et-Meuse et à la côte, et 14°C pour Tournai et Bruxelles.