Dixie Fire : comment un incendie génère-t-il sa propre météo ?

Dixie Fire Continues To Burn Through Northern California Forcing Evacuations © 2021 Getty Images

On peut en distinguer deux principaux : des orages et ce que l'on appelle en anglais fire tornado ou fire whirl, comprenez des tourbillon de feu.

L'espèce de "chou-fleur" présent sur cet image est un pyrocumulus © https://earthobservatory.nasa.gov/

Avant de parler spécifiquement de Dixie Fire (qui doit son nom à la Dixie Road qui, si elle n'est pas toute proche, est un point important situé à "courte distance" de la zone peu accessible d'où est partie ce terrible incendie), faisons un point sur la formation des orages "standards", comme ceux que l'on peut voir dans nos régions.

Un orage se base sur trois éléments principaux : de la chaleur en surface (induite par le soleil dans la majorité des cas), de l'humidité (qui s'élève en altitude) et un contexte instable.

L'air chaud et l’humidité grimpent en altitude, se refroidissent, et permettent la condensation de la vapeur d'eau en gouttelettes. Les courants ascendants et descendants entrent en jeu et provoquent une friction entre les particules... C'est ainsi que l'orage éclate (en compagnie de ses averses!).

Dans le cas d'un incendie, et on parle ici d'un feu de grande ampleur comme c'est le cas pour le Dixie Fire, tous les éléments sont rassemblés : la chaleur est produite par l'incendie, l'humidité est présente via la vapeur d'eau contenue dans l'air ou dans les arbres et plantes (notamment) que l'incendie embrase et l'instabilité est "auto-générée" par le feu (l'incendie produit une bulle d'air chaud qui monte en altitude et provoque de facto cette instabilité).