Dimanche maussade sous des averses orageuses

On commence la matinée sous le brouillard qui laissera place aux nuages accompagnés de pluies qui pourront prendre un caractère d’averses orageuses localement, notamment à la mi-journée.

Le ciel sera complètement couvert sur le centre du pays sur un axe Anvers-Arlon sous des températures assez douces. Actuellement le mercure indique 15° sur les hauteurs et au littoral et 16 à 17° sur le centre.

Cet après-midi, les éclaircies reviendront par l’ouest et se partageront le ciel avec les nuages, et des ondées orageuses, localement soutenues se déclencheront par endroits. Par contre, le ciel restera bouché sur l’est avec quelques pluies. Les cumuls seront proches de 10 à 15 mm par endroits sous des températures trop justes pour la saison, comprises entre 16 et 22°.

Les averses s’espaceront assez rapidement en cours de nuit sous des températures de saison.

Un temps maussade rythmera la semaine

Lundi : Au matin, le ciel sera parfois très nuageux au sud du sillon Sambre-et-Meuse avec quelques petites pluies, localement plus soutenues. Le ciel sera plus lumineux et relativement sec au nord du pays. En après-midi, le temps sera bien maussade et pluvieux, le ciel sera majoritairement gris avec de timides éclaircies. Les températures seront comprises entre 16 et 20°.

Mardi : la journée sera encore en demi-teinte avec l’évacuation d’une perturbation par l’Est le matin, et l’arrivée d’un coup de vent sur l’Ouest (avec des rafales de 50 à 70 km/h), mais avec très peu de pluie a priori.

Mercredi : le ciel sera changeant, parfois associé à quelques ondées éparses.

Jeudi : Pas de réelle amélioration, le ciel restera variable et parfois instable. Des ondées orageuses seront possibles également.

Vendredi : le temps sera toujours mitigé et localement à l’averse.

Petite amélioration en vue le week-end prochain avec un ciel encore variable mais moins de risque d’averses et davantage d’éclaircies.