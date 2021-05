Dimanche gris et humide

Cet après-midi, nuages et ondées généralement faibles s’imposeront sur quasiment toute la Belgique. Seule la frange littorale y échappera, profitant même de larges embellies.

Le fond de l’air sera toujours aussi frisquet avec 7° attendus à Botrange et 12° à Tournai.

Retour au sec dans la soirée et la nuit prochaine : Le ciel se dégagera rapidement avant de se voiler vers la fin de nuit, surtout vers les Flandres. Il faudra une fois de plus compter sur la fraîcheur avec des températures comprises entre 0 et 4°.

Lundi, le ciel sera nuageux et il s’assombrira davantage en journée et quelques pluies débuteront du littoral à la province d’Anvers, stagnant ensuite sur place. Le temps restera donc sec plus au sud mais bien chargé. La fraîcheur jouera les prolongations avec 10° à St Hubert et 14° à Bruxelles.

La suite de la semaine le temps sera instable avec de la pluie et du vent et des températures toujours trop fraiches pour la saison.