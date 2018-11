Deux jours gris avant le retour des éclaircies

Le weekend se termine…le beau temps aussi! L’anticyclone présent depuis quelques jours ne nous tiendra plus à l’écart des perturbations. Dès ce lundi un front froid progressera sur notre pays. Il gagnera la Belgique par le nord. Résultat : chute des températures, renforcement du vent et quelques précipitations.

Lundi : au revoir le soleil

Lundi matin, les nuages finiront par envahir l’ensemble des régions, avec un ciel gris et sombre à la clef, mais le temps demeurera globalement sec. Avec un vent de nord-est modéré et piquant, l’impression sera presque hivernale, avec seulement 1 à 5°C en milieu de matinée. L’après-midi, quelques éclaircies perceront la couche nuageuse, surtout sur le nord et l’ouest du royaume. Il fera toujours sec et, freiné dans leur hausse par le vent de nord-est modéré et froid, les maximas peineront à atteindre 2 à 7 degrés. Au littoral les rafales de vent pourront souffler jusqu’à 55 km/h. En Ardenne on pourrait avoir localement des chutes de quelques flocons de neige.

Mardi : gris et frais

L'ensemble des régions devront composer avec un ciel gris. Seulement quelques rares éclaircies perceront çà et là. Il fera globalement sec. Si quelques précipitations devaient être observées, il s'agirait vraisemblablement de neige en Haute-Belgique. Les maximas ne dépasseront pas 1 à 4 degrés. Des températures en dessous des normales saisonnières.

Mercredi : retour d’éclaircies

Le temps s’améliorera ce mercredi. Le courant basculera au sud à sud-est et une masse d'air un peu plus douce et sèche circulera sur le pays. La couche nuageuse se morcellera en faveur d'éclaircies localement assez larges et le mercure partira à la hausse, affichant 4 à 7 degrés l'après-midi.

Cet épisode hivernal sera donc de courte durée. A partir de mercredi, retour d’éclaircies et redoux annoncé. L’automne défend ses droits !