Des températures hivernales attendues la semaine prochaine

Après avoir connu une grande douceur cette première quinzaine de novembre, la fin du moi s'annonce bien plus hivernale.

La journée du 15 novembre a été particulièrement douce et ce matin, on a déjà senti une nette différence du côté des températures. Cela ne fait que commencer. Le thermomètre va graduellement être de moins en moins généreux puisque, ce dimanche, toutes les régions seront bloquées sous la barre des 10°. C'est la journée de mardi, la semaine prochaine, qui s'annonce comme la plus froide avec des températures dignes d'un mois de décembre, voire d'un mois de janvier. Au mieux du jour, on attend entre -0° en Ardenne et +4° en Campine.

En une semaine, nous serons donc passé des normales de saison de rentrée des classes à celles de Noël.