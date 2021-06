Retour des orages pour ce week-end

Samedi matin, le ciel sera changeant. Les éclaircies résisteront sur les provinces de Liège, Luxembourg et Namur alors que sur le centre et l’ouest, des précipitations seront à craindre : quelques averses ou un peu de pluie. Vers 11h, les thermomètres afficheront 17 °C à la côte et dans le Tournaisis, 18 à Bruxelles, 19 à Virton et 20 à Liège, Spa et Hasselt, là où le soleil sera le plus généreux.

L’après-midi, les averses se multiplieront et prendront parfois un caractère orageux. Les régions de l’est et du sud du pays pourraient être épargnées et passer la journée au sec. Les maxima en légère hausse atteindront 19 °C à Ostende, 20 à Mons, 21 à Namur et St-Hubert, 22 à Anvers et 23 à Liège.