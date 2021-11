Des nuages bas avec l'une ou l'autre timide apparition du soleil ce mercredi

Le brouillard est présent sur de nombreuses régions ce matin et il peut parfois réduire la visibilité. L’IRM a d’ailleurs émis un avertissement jaune sur tout le pays jusqu’à 11h . En province de Luxembourg, le ciel est un peu plus dégagé mais les températures étant légèrement négatives sur les hauteurs, ce brouillard pourrait être givrant. De manière générale, la matinée s’annonce bien grise avec des nuages bas partout.

Cette après-midi , le ciel restera largement nuageux mais quelques trouées sont tout de même possibles ici ou là. Elles pourront parfois être généreuses en Campine. Côté températures, on attend 4 à 5° sur les hauteurs et 6 à 7° ailleurs.

Ce soir et cette nuit , les bancs de brouillard vont se reformer impactant à nouveau la visibilité par endroits. Retour des gelées dans de nombreuses régions avec -4 à -5° en Ardenne, de -3 à 0° dans le Centre et de 3 à 6° sur l’Ouest.

Demain, la matinée sera fraîche et grise. Le brouillard sera encore présent en de nombreuses régions et quelques gouttes seront déjà possibles au littoral à l’approche d’une zone de pluie. Dans le courant de la journée, toujours un ciel bouché et un peu de bruine possible le long de la frontière française et à la mer. On pourrait peut-être avoir un petit flocon qui se mêlera à la bruine sur le toit de la Belgique. Les maxima s’établiront entre 1° dans les Hautes Fagnes et 9° à la côte.

La journée de vendredi sera froide, grise, humide et graduellement plus venteuse. Les premiers flocons pourraient déjà tomber à basse altitude. Rien d’alarmant, on parle de deux ou trois flocons.

Le week-end s’annonce plus perturbé avec l’arrivée d’une zone pluvieuse où pluie et neige pourront se mêler sur tout le pays et un peu de neige seule à partir de 300-400m d'altitude.