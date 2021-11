Dernier jour de la semaine sous la grisaille

Ce vendredi matin le ciel restera bien couvert sur l’ensemble du pays. De la bruine s’invitera probablement en plusieurs endroits surtout sur le relief ardennais. En province de Liège, Namur et Luxembourg le brouillard répandu pourra parfois limiter la visibilité à moins de 500 m, voire localement même à moins de 200 m.

Les températures demeurent encore relativement douces jusqu’à dimanche. Ce matin on relève entre 8 et 10 degrés en plaine. Le thermomètre descend quand même par endroit à 5 degrés sur l’extrême sud et sur les Hautes Fagnes.