Décembre 2021 fut sombre, calme et chaud en fin de mois

En plus du bilan climatologique de l’année 2021, l’Institut Royal Météorologique a également publié le bilan climatique du mois de décembre.

Alors que nous venons de passer le cap de l’année 2022, personne n’a échappé à la douceur remarquable qui nous accompagnera encore jusqu’en milieu de semaine prochaine.

Une fin de mois chaude

A partir du 23 décembre, les températures ont été plus élevées et la fin de mois est remarquable. C’est d’ailleurs grâce à ces derniers jours particulièrement doux que la température moyenne à Uccle (la station de référence) a été supérieure de plus de 1 °C par rapport à la normale avec 5,6 °C (normale : 4,3 °C).

Le 30 décembre la température n’est pas descendue en dessous de 12,8 °C, il s’agit de la température minimale la plus élevée enregistrée depuis 1892 nous indique l’I.R.M.

Un début de mois très humide

La plupart des précipitations mensuelles sont tombées en début de mois. Un total de 97,6 mm de précipitations a été relevé à Uccle, c’est plus que la normale de 87,4 mm.

Un mois plus sombre

La durée normale d’insolation dans la station de référence est de 45 heures 35 minutes. Le soleil n’a brillé que pendant 29 heures 43 minutes ce mois de décembre 2021.

Retrouvez le bilan climatique complet sur le site internet de l’Institut Royal Météorologique