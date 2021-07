De nouveau un risque d’averses, localement orageuses, pour ce lundi

La météo - 26/07/2021 Les prévisions en Belgique

Ce matin, les averses présentes actuellement sur le nord-ouest vont se généraliser en cours de matinée. Elles seront plus fréquentes en allant vers le littoral. Les thermomètres afficheront en fin de matinée 17°C en Ardenne et à la côte, 18°C près de Mons et Charleroi, et 19 à 21°C sur les autres régions.

© RTBF - DREAMWALL Le temps sera de nouveau instable l’après-midi et des averses parfois orageuses se réactiveront un peu partout. Ces orages seront localement accompagnés d’importantes quantités d’eau en peu de temps, de grêle et de fortes rafales de vent. On attend des cumuls de pluie de 10 à 20 litres d’eau par m² dans le Nord-Ouest, voire localement plus sur les deux Flandres, et 5 à 10 l/m² vers le sud-est. Il y aura donc un risque d’inondations très localement dans le Nord-Ouest. L' Institut Royal Météorologique a d’ailleurs émis un avertissement jaune concernant les orages jusqu’à 23h ce soir.

4 images © RTBF – DREAMWALL

Les maxima seront à peine de saison et on attend 19°C sur les hauteurs et près du bord de mer, 20 à 21°C dans le centre, 22°C dans l’extrême sud du royaume et 23°C en Campine. Dans le courant de la nuit, retour progressif d’un temps plus calme et sec. Quelques gouttes seront de nouveau possibles près du littoral en fin de nuit. Les minima ne descendront pas en dessous de 12 à 15°C.

Toujours des averses demain mais moins fréquentes

Pas de véritable changement pour demain : nous garderons un ciel changeant et toujours ce risque généralisé d’averses. Mais a priori, les orages seront moins fréquents qu’aujourd’hui. On atteindra sans doute 10 l/m² en Flandre et ce sera inférieur ailleurs. Les maxima resteront un peu trop frais pour la saison et ne dépasseront pas 18 à 24°C. Mercredi, le temps devrait rester humide avec toujours des averses mais qui auront quand même tendance à devenir plus faibles et plus éparses. Il y aura aussi de belles éclaircies entre les averses. Les températures seront en léger recul avec de 17 à 21°C prévus l’après-midi. On reste dans la continuité d’un temps plutôt humide avec la journée de jeudi qui s’annonce variable et ponctuée de faibles averses. Maxima de 18 à 22°C.