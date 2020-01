De la neige est tombée par endroit ce matin: naturelle ou industrielle ?

Avec la douceur que nous connaissons depuis le début de l'hiver, rares ont été les flocons tombés sur notre pays.

Ce matin, avec le brouillard et le gel quasi généralisé, un nuage plus épais aurait pu laisser échapper l'un ou l'autre flocon, voire un peu de grésil. Et c'est arrivé! Andenne, le Limbourg, la Campine, la vallée de la Sambre, autant d'endroit touchés par une fine pellicule neigeuse.

Si dans certaines villes, on parle bel et bien de neige, il se peut aussi que ce soit ce qu'on appelle de la "neige industrielle".

Vraie ou fausse neige?

Quand l'air est très froid, il est plus rapidement saturé. Cela ne vous aura pas échappé, le brouillard a été dense ce matin sur certaines régions. Ajoutons les particules fines émises par les industries, cela fait davantage de supports sur lesquels la condensation peut se fixer. Cela finit par former des agglomérats de cristaux de glace si lourds qu'ils finissent par tomber. On peut donc dire que c'est de la "vraie neige" mais qui serait "provoquée" par l'industrie et ce qu'elle rejette dans l'air. Ce phénomène se produit donc plus fréquemment dans les villes et les zonings que dans les campagnes.

Vraies conséquences

Même si cette neige ne serait peut-être pas tombée sans l'intervention des industries il n'en reste pas moins qu'elle peut avoir de réelles conséquences sur les routes. Comme la neige naturelle, en tombant sur un sol gelé, elle peut verglacer et rendre les routes glissantes.

Neige ou pas neige cet hiver?

Un vrai épisode neigeux n'est pas à l'ordre du jour dans les prévisions. Un redoux se profilant à partir de ce week-end. Même les températures nocturnes devraient être plus hautes que les maxima de saison. Mais le mois de février peut encore nous réserver la surprise d'un beau manteau blanc!