De la grisaille ou du brouillard givrant au réveil

Ce matin, on retrouve de la grisaille sur une bonne partie du pays, plus tenace sur le Nord où les températures sont plus douces : 2° à Bx et 8° à Ostende. Sur toute la partie Sud et Est, on parle de brouillard givrant vu les températures négatives entre 0 et -4° (-4° à Léglise, -2° à Visée, -2,5° à Florennes).

Cet après-midi, le ciel s’éclaircira en partie sur le centre et le sud. Le temps sera souvent ensoleillé sur le Sud du Sillon Sambre et Meuse. La dissipation des nuages s’annonce plus difficile ailleurs.

La nuit prochaine, les températures seront à nouveau légèrement positives sur le nord, et négatives sur le sud et l’est avec du brouillard givrant.

Demain sera une plus belle journée qu’aujourd’hui. Le temps sera agréable demain après-midi.

Les maxima seront en moyenne de 10-11°. Demain matin, il y aura déjà des éclaircies en matinée puis le ciel se couvrira par l’ouest dés le début d’après-midi. Une faible perturbation est attendue en soirée dans la nuit de vendredi à samedi.

Samedi, le temps s’annonce plus mitigé, très nuageux avec un risque d’averses sur l’ensemble du pays. Les températures conserveront des valeurs de saison : moyenne de 11-12°.

Dimanche, il fera très nuageux le matin et on attendra des éclaircies à partir de l’est.