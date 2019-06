Les orages sont de retour ce lundi après-midi

Cet après-midi, vers 15h00 les averses se feront de plus en plus nombreuses via le Sud-Ouest du royaume pour gagner petit à petit l’ensemble du pays. Elles seront accompagnées d’orages, par endroit.

Localement de fortes précipitations seront possibles avec des chutes de grêle. L'IRM a émis un avertissement jaune sur toute la Belgique jusqu'à 22h. Les températures maximales varieront de 18 à 24 degrés.