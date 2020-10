Coup de vent sur la Belgique ce mercredi après-midi

La tempête "Barbara" qui sévit aujourd'hui entre l'Irlande et les îles Britanniques va se décaler demain vers le sud de l'Angleterre et dès lors, nous serons concernés par des vents forts de secteur sud. La période la plus venteuse est attendue ce mercredi entre 14 et 21h avec des rafales possibles jusqu'à 85 ou 90 km/h, notamment au littoral.