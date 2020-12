Attention, conditions de circulation difficiles ce dimanche

Cela ne vous a pas échappé, rouler sous la pluie et le vent n'est pas chose aisée et ça l'est encore moins quand les conditions sont hivernales.

La prudence est donc de mise ce dimanche si vous devez prendre le volant, puisque la tempête Bella nous apporte son lot de précipitations sur le centre et celles ci prendront un caractère neigeux sur les hauteurs... les routes pourraient donc se montrer glissantes.

Les rafales de vent pourraient localement atteindre 100km/h, il s'agira de bien tenir son volant !

Adaptez votre vitesse à ces conditions météorologiques compliquées, maintenez une distance de sécurité, évitez les mouvements brusques.

Actuellement on déplore :

Un arbre tombé sur la voirie sur l'E429 Hal-Tournai : passage difficile dans la bretelle de sortie de Rebecq vers Hal.