Climat en Belgique : 2021 en vingt-et-UN faits remarquables

Personne n’oubliera cette catastrophe au bilan humain très lourd de 41 morts. C’est le 14 juillet que le cumul journalier des précipitations a été le plus important. Cinq stations de l’I.R.M ont enregistré plus de 100 mm de précipitations. La quantité de pluie la plus importante a été enregistrée à Hockai (Stavelot) où 179 mm sont tombés.

2. Tornades

Lors des orages du 19 juin, une tornade significative a détruit certaines parties de la commune de Beauraing. Une autre tornade s’est produite le 27 juin dans le village de Bernistap (Houffalize).

3. Aucun jour de chaleur n’a été enregistré en 2021

Un jour de chaleur est enregistré lorsque la température maximale dépasse ou égale 30 °C.

4. Aucune vague de chaleur en 2021

Après 6 années consécutives avec au moins une vague de chaleur, il n’y a pas eu de vague de chaleur en 2021. En climatologie, on parle de vague de chaleur lorsqu’une température de plus de 25 °C persiste pendant au moins 5 jours de suite, dont au moins 3 jours avec 30 °C ou plus.

5. À Uccle, le record absolu de température maximale du mois de mars a été battu à 2 reprises

Les 30 et 31 mars, la température a atteint 23,9 °C. Le record précédent était 22,7 °C en 1968

6. 26 °C le 30 mars

Cette température a été mesurée à Houyet. Il s’agit de la température la plus élevée enregistrée en mars depuis 1954.

7. Record de la vitesse moyenne du vent à Uccle

La vitesse moyenne du vent à Uccle n’a été que de 3,3 m/s (normale : 3,5 m/s). 2021 a égalé les records absolus de 1989,2010 et 2017.

8. juin et novembre étaient les mois les moins venteux

Deux records mensuels ont été enregistrés avec des vitesses moyennes de 2,6 m/s en juin et 2,7 m/s en novembre qui sont donc les mois les plus calme de 2021.

9. avril, juin et septembre plus ensoleillés que les mois de juillet et août

La durée totale d’insolation de l’année 2021 a été très proche de la normale : 1589 heures 57 minutes de soleil contre 1603 heures 40 minutes normalement.

10. -14,4 °C

C’est la température la plus basse de l’année enregistrée le 10 février à Mürringen (Büllingen) en province de Liège.

11. 33,6 °C

C’est la température la plus élevée de l’année mesurée à Ophoven (Kinrooi) en province de Limbourg.

12. l’impressionnante amplitude thermique entre le 1er avril et le 2 avril

La station d’Uccle mesurait 21 °C le premier jour du mois d’avril et seulement 9,9 °C le lendemain. En un jour, la température a chuté de 11,1 °C.

13. le mois d’avril 2021 était froid

La température moyenne du mois n’était que de 7,3 °C. Il faut remonter à 1986 pour trouver une valeur inférieure (6,6 °C)

14. A Uccle, l’année 2021 fut légèrement plus froide que la normale

En 2021, la température moyenne à Uccle fut de 10,7 °C (normale : 11 °C).

15. 27,5 °C en septembre à Uccle

Cette température maximale est supérieure à juillet (26,5 °C) et août (27 °C).

16. Pas plus de 29,5 °C à Uccle

C’est la température maximale la plus basse depuis 1991. Il faut remonter à 1988 pour trouver une température maximale inférieure à 2021 (28,4 °C).

17. 3e année la plus humide à Uccle

Un total de 1033,8 mm de précipitations a été mesuré à Uccle (normale : 837,1 mm). C’est la 3e année la plus humide depuis 1991 après 2001 et 2002 qui l’étaient davantage.

18. l’été le plus humide depuis 1833

410,7 mm sont tombés à Uccle durant les 3 mois d’été météorologiques. La normale est de 234,2 mm.

19. 6,5 cm de neige le 6 avril

C’est conséquent pour la station d’Uccle, il faut remonter au 12 avril 1913 pour observer une couche de neige plus épaisse. On observait 10 cm de neige cette année-là à Uccle.

20. de la neige sans interruption pendant 1 mois dans les Hautes-Fagnes

Le sol a été couvert de neige sans interruption du 1er janvier au 1er février sur le toit de la Belgique.

21. 22 cm de neige le 7 février au Mont-Rigi

Il s’agit d’une épaisseur de neige assez remarquable

L'institut Royal météorologique (I.R.M.) a également publié ce premier janvier 2022 le bilan climatique du mois de décembre.