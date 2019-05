CLIMAT : Avril 2019 a été particulièrement doux, sec et ensoleillé cette année

Comme nous le confirme l’institut royal météorologique, le mois d’avril a profité d’une grande douceur cette année avec un bel ensoleillement. Les températures ont été plutôt normales en début de mois et souvent supérieures aux valeurs habituelles entre le 16 et le 26 avril.

Les températures ont été à nouveau plus basses à la fin du mois.

Dans l’ensemble, on peut dire que le mois a été plus chaud que d’habitude, en tous cas à Uccle puisque c’est la station de référence pour toutes les données climatologiques.

On a constaté également un déficit pluviométrique puisqu’il n’est tombé que 36 mm de pluie en 8 jours.

Il a plu moins souvent et la quantité de précipitations a aussi été plus faible.

Le nombre de jours d’orages durant le 4 ème de l’année est normalement de 8,8. Ici, on a observé 8 jours d’orages, donc pas d’anomalie manifeste.

Certains de ces orages furent violents. On se souvient notamment d’une fin de journée particulièrement chahutée dans la région de La Louvière le 7 avril.

Le soleil lui a été généreux. Avec une durée totale à Uccle de 200h49 min d’insolation, on dépasse la moyenne habituelle.

Avril se termine, voici mai et les derniers jours de fraîcheur juste avant les saints de glace.

Pour l’instant en tous cas, vu les températures annoncées dans les prochains jours, on ne tiendra pas compte du fameux dicton : " En avril ne te découvre pas d’un fil mais en mai fait ce qu’il te plaît ".

Notre conseil du jour : prévoyez la petite laine et l’imperméable dans les prochains jours. On annonce 10° et le retour des giboulées.