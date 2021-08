Ciel couvert et pluie pour ce week-end

Ce matin le ciel est couvert avec de rares averses sur l’est et quelques éclaircies dans le centre du pays. Les températures affichent en milieu de matinée 15 degrés sur l’est, 19 dans le centre et 18 au littoral.

Cet après-midi le ciel reste nuageux avec un peu de pluie sur l’ouest, des averses un peu plus nombreuses sur l’est avec quelques coups de tonnerre possible pour accompagner le bruit des moteurs des essais du grand prix de Francorchamps. Le vent se renforce également pour atteindre 40 à 50 km/h. Le mercure affiche en milieu de journée, 17 degrés sur l’est, 21 dans le centre et 19 à la cote.

Ce soir et cette nuit les conditions seront plus agréables avec des maximas de 14 degrés.

Après une matinée calme le reste de la journée sera maussade pour demain dimanche avec des maximas de 18 degrés et de la pluie sur l’ensemble du pays.