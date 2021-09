La météo - 03/09/2021 Les prévisions en Belgique

© Meteonews Voici arrivée la plus agréable journée de la semaine. Mis à part quelques bancs de brume ou de brouillard, somme toute localisés, le soleil devrait à nouveau s’imposer partout dès le début de la matinée.

© Meteonews Les températures fraîches du petit matin laisseront la place au fil des heures à des maxima dignes d’un mois d’août, on attend 21 à 25°C ce vendredi et le vent d’est à nord-est restera faible. Comme les jours précédents quelques nuages de beau temps bourgeonneront mais ils ne seront jamais vraiment menaçants, le temps restera sec et le ciel se dégagera complètement en soirée.

Ce soir et la nuit prochaine, le ciel sera à nouveau bien étoilé. Les minima descendront entre 11 et 13°C mais comme la nuit précédente, il fera bien plus frais dans les vallées exposées de l’est et du sud (3 à 4°C localement).

L'été encore quelques jours

Demain samedi, nous devrions retrouver après une matinée bien ensoleillée sur le sud et le centre du pays, un peu de brume ou quelques bancs de nuages bas sur la Flandre mais qui se dissiperont en cours de matinée mais cela restera sans conséquence. Vu la couverture nuageuse en rien plus importante, nous perdrons un degré par rapport à aujourd’hui, mais il faut retenir que ce sera le maintien du temps sec. Dimanche et les jours suivants, on pourra parler d’épisode estival sur nos régions avec (sauf lundi) un soleil généreux et des maxima qui vont approcher ou atteindre la barre des 25°C dans le centre du pays. Cet épisode estival devrait à priori se prolonger jusqu’à jeudi. Selon certains modèles le risque orageux augmentera jeudi, ce sera encore à confirmer. A noter très temporairement davantage de nuages lundi mais sans compromettre cette période de temps agréable.