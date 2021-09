Comme hier, on scrute de grand matin la remontée des orages qui ont été très actifs hier soir et cette nuit. Le plus souvent, ils perdent de leur activité mais ce sont quand même de bonnes averses qui atteindront déjà assez tôt l’Ardenne et la Gaume ce matin. A l’avant de ces averses, il y aura encore très temporairement un temps sec et même quelques éclaircies sur le centre et le nord du pays. Dès le milieu de la matinée, les averses vont gagner le centre du pays.

Ce soir et la nuit prochaine , les orages resteront encore en soirée puis on devrait connaître une accalmie en deuxième partie de nuit. Les minima afficheront 13 à 16° , ce qui reste très doux.

Demain samedi, c’est un retour au calme mais le plus souvent dans une ambiance assez grise due à de nombreux nuages bas ainsi qu’à des bancs de brouillard qui réduiront par endroit la visibilité. L’après-midi, nous nous retrouverons entre nuages et éclaircies avec, sous un nuage bourgeonnant, une petite averse isolée et faible tout à fait possible (bruine ou très fine pluie). Les températures reculent encore un peu : 17 à 21°C, le vent d’ouest à sud-ouest sera modéré.

Dimanche, amélioration plus franche avec une météo sèche et plus lumineuse après la dissipation de la grisaille encore présente au réveil. Nous devrions rester au sec mais malgré tout, on ne dépassera pas 18 à 21°C, nous replaçant ainsi tout juste dans les valeurs de saison.

Lundi, nous devrions bénéficier d’une journée calme et sèche avec 21 à 22°C puis à priori, mardi, une bouffée de chaleur précéderait un nouvel épisode orageux qui remonterait de France. Ce sera à confirmer ce week-end.