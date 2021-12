Ce sera encore doux ce mercredi

© Meteonews

On débute ce mercredi avec déjà pas mal de pluie et toute cette journée sera rythmée par de fréquentes averses entrecoupées de petits moments d’accalmie. Le vent est déjà soutenu de secteur ouest à sud-ouest, on attend des rafales de 60 à 70 km/h en tout début de journée, ça diminuera un peu l’après-midi (rafales de 50 à 60 km/h).