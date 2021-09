© Meteonews Voici arrivée la plus belle journée de cette semaine, en effet, aujourd’hui, nous allons cumuler à la fois soleil et chaleur. Comme les jours précédents, les bancs de brume se dissiperont rapidement et nous retrouverons vite un soleil bien présent

© Meteonews Au fil des heures la chaleur va grimper tandis qu’en deuxième partie de journée, on commencera à revoir des champs nuageux un peu plus compacts au départ de la frontière française. Les températures seront vraiment estivales, on attend 22 à 24°C en Ardenne, 27°C en bord de mer et 27 à 28°C dans les autres régions. Le vent d’est deviendra progressivement faible à modéré.

Ce soir et la nuit prochaine, dans un premier temps, le ciel sera encore assez bien dégagé mais au fil des heures de la nuit, le ciel se couvrira de plus en plus et des averses devraient déjà se développer en toute fin de nuit sur l’extrême ouest du pays où des coups de tonnerre sont tout à fait possibles. Les minima descendront entre 15 et 18°C .

6 images © Meteonews

Fin de semaine instable

Demain jeudi, dès le réveil le ciel deviendra menaçant et des averses vont remonter de la France vers nos régions. Il fera lourd et des coups de tonnerre seront tout à fait possibles. La tendance aux averses parfois orageuses augmentera encore dans l’après-midi, surtout sur le sud-est. Malgré un ciel plus chargé les températures resteront élevées, on attend encore 21 à 25°C. Vendredi, de nouvelles averses orageuses sont à craindre, essentiellement l’après-midi, les températures redescendent encore un peu mais restent toujours agréables pour la saison : 18 à 23°C. Le vent de sud-ouest se renforcera un peu. On peut espérer une situation plus calme pour samedi et dimanche, encore quelques rares ondées sur le nord samedi avec des maxima de 19 à 22°C. Situation quasiment identique dimanche, entre nuages et éclaircies, les températures maximales ne dépasseront plus 16 à 20°C. A priori, la fraîcheur semble se confirmer la semaine prochaine.