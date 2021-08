C’est parti pour la deuxième journée lumineuse consécutive. Le ciel est resté bien dégagé cette nuit. On note très temporairement quelques voiles nuageux d’altitude mais cela n’empêchera pas le retour du soleil et l’impression lumineuse. Il fait bien frais ce matin avec des températures qui sont descendues jusqu’à 3°C dans certaines vallées de l’est et du sud. Le soleil va donc s’employer à faire remonter ces températures au fil des heures.

Cet après-midi, malgré la formation de quelques cumulus inoffensifs, le soleil restera encore bien présent. Le vent de nord-est sera un peu moins fort qu’hier et au final avec des températures de 17 à 22°C (identiques à hier), l’impression de douceur sera plus grande malgré tout.

Ce soir et la nuit prochaine , le ciel restera encore assez bien dégagé en soirée sur le sud tandis que des nuages bas en provenance de Mer du Nord et des Pays-Bas feront leur apparition du nord vers le sud en première partie de nuit. Avec un ciel progressivement couvert, les minima seront nettement moins frais que les nuits précédentes, on attend 11 à 15°C. Il pourrait déjà un peu bruiner en fin de nuit, notamment sur les reliefs.

Demain jeudi, c’est le vent du nord qui continuera à ramener la grisaille depuis la mer du Nord et les Pays-Bas. Sous ce ciel plombé, des averses faibles sont à prévoir, il s’agira le plus souvent d’un peu de bruine. L’impression sera très grise avec même par endroit une mauvaise visibilité. En l’absence quasiment totale de soleil, les maxima seront en nette baisse et largement sous les normales de saison : 14 à 18°C (localement 19°C sur l’ouest). Le vent de nord, modéré, accentuera l'impression de fraîcheur. Journée grise et très légèrement humide donc.

Vendredi, des éclaircies seront de retour mais elles sépareront quelques rares averses, surtout présentes sur l’est du pays. Les températures remonteront légèrement : 15 à 20°C. Première tendance pour le week-end : météo variable entre éclaircies, passages nuageux et quelques averses. Le vent de nord se renforcera un peu samedi.

Dimanche, le risque d’averse diminuera sur l’ouest et le centre du pays mais par contre restera bien présent sur l’est et les reliefs du sud. Le soleil sera un peu plus présent dimanche sur l’ouest et le centre. Les températures : 15 à 20°C samedi et 17 à 20°C dimanche.